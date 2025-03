Sigilli apposti al locale: "Segnalazioni ripetute su un giro di pregiudicati"

GROSSETO

Nella giornata di ieri gli uomini della Divisione polizia amministrativa e di Sicurezza della Questura di Grosseto hanno provveduto a chiudere per la durata di cinque giorni l’esercizio pubblico denominato Bar 58100.

Il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Tulps dal questore di Grosseto, trae origine da un’articolata segnalazione proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Grosseto.

La fase istruttoria è poi stata integrata da altre segnalazioni pervenute dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, dalla Polizia Municipale di Grosseto, oltre che da vari interventi delle Volanti della Questura che indicavano il locale quale luogo di ritrovo abituale di pregiudicati con particolare riferimento alla piaga dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il questore di Grosseto, quale autorità provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo un accurato esame degli episodi riferiti, al fine di contrastare tale fenomeno di turbamento per la pace sociale, l’ordine e la sicurezza pubblica, ha deciso di chiudere temporaneamente il locale pubblico, sospendendone l’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande al fine di colpire i luoghi di aggregazione di persone dedite alla commissione di reati

Tale provvedimento rientra in una strategia più ampia di contrasto alla criminalità diffusa e al degrado urbano messa in campo dal questore Ciccimarra d’intesa con altre forze di polizia operanti nel territorio di Grosseto.