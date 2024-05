"Chiusa via Scarpettini per lavori acquedotto: deviazioni e doppio senso su via Livorno"

Per i lavori sulla rete dell’acquedotto, fino a venerdì 24 maggio resterà chiusa la corsia di via Scarpettini (in direzione Montemurlo-Oste) dalla via Berlinguer a via Palermo. A Montemurlo vanno avanti i lavori di sostituzione e rinnovo dell’acquedotto di via Scarpettini. Per consentire la prosecuzione dell’intervento dalle ore 9 di giovedì 16 maggio fino alle ore 18 di venerdì 24 maggio la via Scarpettini, dall’immissione dalla rotatoria di via Enrico Berlinguer, in direzione Montemurlo-Oste, fino all’intersezione con via Palermo, rimarrà chiusa al traffico e al transito dei pedoni. Per circolare sarà ripristinato il doppio senso di circolazione in via Livorno, nel tratto tra via Scarpettini e via Marucello. I veicoli che provengono da Montale e da Prato, diretti verso Oste, saranno deviati su via Rosselli, via Moro, via Ancona, via Livorno, sottopasso via Martiri delle Foibe, via Palermo.