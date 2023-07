Chiostri: 2mila presenze E oggi shopping by night

Sere d’estate in centro storico. Grande successo per "Da chiostro a chiostro": oltre 2mila visitatori in due serate, allo scoperta della buona tavola made in Prato e della belllezza degli spazi storici di San Domenico, Sant’Agostino e del chiostro del Duomo. "Siamo molto soddisfatti di questa edizione che ci ha sorpreso per presenze ed apprezzamento dei prodotti presentati dai nostri ristoratori e maestri pasticceri, oltre a vini, cocktail e birre. Un risultato che ci sprona a proseguire in questa direzione", è il commento del presidente e del direttore di Confesercenti, Stefano Bonfanti e Ascanio Marradi.

Ma già da stasera in centro riparte la Prato Shopping Night, con i giovedì sera di negozi aperti sotto le stelle, in concomitanza con la pedonalizzazione del cuore della città (e oggi com’è noto è anche il primo giorno di saldi). Il programma coinvolge i piccoli negozianti e con "Luglio vintage" prevede iniziative in via Muzzi e via Guasti: stasera dalle 21 ci saranno esposizioni d’auto d’epoca dei vigili del fuoco.

Sempre in centro da ricordare le aperture straordinarie del Museo del Tessuto nei giovedì di luglio dalle 19 alle 23 con biglietto unico di 5 euro, che consente di visitare sia l’esposizione permanente "Due secoli di Textile e Fashion Design", sia la bella mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente", per la quale stasera alle 21 è prevista anche una speciale visita guidata (prenotazione obbligatoria a [email protected]). L’offerta serale si arricchisce con il programma musicale "Telaive – Live in Campolmi Jam Session" curata da Schiaccino, il gestore della caffetteria del Polo Campolmi.

Infine, quattro aperture serali nei giovedì di luglio (fino alle 22) anche dei negozi di via Ferrucci fra l’angolo con via Boni e quello con via Tommaso di Piero. Oggi tocca alla serata "Saldi e Bollicine": nella nuova veranda del ristorante Amalfi verrà servito dello street food campano, mentre in ogni negozio di abbigliamento, cioè Clochard, Rever, Chic & Shock e Papini Cashmere, oltre a conoscere i saldi estivi e le occasioni del momento, sarà offerta una degustazione di vini bianchi e bollicine grazie a Wine Code. Tra le varie botteghe ci sarà musica di sottofondo per allietare gli acquisti.