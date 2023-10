Chiesanuova piange storica negoziante

Si è spenta Domenica Vannucci, storica commerciante di Chiesanuova. Aveva 88 anni e a lungo

era stata la titolare della "Bottega del Barroccio",

bar e alimentari che è rimasto per generazioni della stessa famiglia nella frazione, in via Montalese. Un locale punto

di riferimento per tanti pratesi, sia per fare la spesa che per le colazioni oppure la merenda del pomeriggio. La salma di Domenica Vannucci è esposta alle cappelle del commiato delle onoranze funebri Iris in

piazza del Mercato Nuovo.

Il funerale della commerciante si terrà stamattina alle 11

nella chiesa parrocchiale

di Chiesanuova. Il suo paese

le darà l’ultimo saluto.