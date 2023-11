Chiesanuova. Da oggi riapre il cimitero

Riaprirà oggi il cimitero di Chiesanuova dopo i danni subiti per l’alluvione. Dopo un sopralluogo con l’ufficio igiene dell’Asl l’amministrazione comunale ha disposto la riapertura del cimitero a partire da oggi, appunto, ad eccezione dei piani seminterrati, per i quali proseguono i necessari interventi igienico sanitari per la sanificazione e la pulizia degli ambienti dopo i gravi danni del 2 novembre scorso. Al momento non si conoscono i tempi della riapertura completa. "Comprendiamo il disagio e le difficoltà delle famiglie che hanno i propri cari sepolti negli spazi seminterrati – sottolinea l’assessore Cristina Sanzò – Faremo tutto quanto ci compete per rendere di nuovo accessibili gli spazi nel minor tempo possibile".