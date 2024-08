Che bella musica in piazza Duomo. Dai Cccp alla Camerata: il festival

Pronti, via. Parte martedì il Festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune. Sul palco dalle 21 la formazione più importante della scena punk rock italiana degli anni Ottanta: i Cccp – Fedeli alla linea. Ritornano a grande richiesta per rivolgere al mondo di oggi il loro messaggio: visti i tempi, lo slogan "Produci, consuma, crepa" riecheggia con una rinnovata attualità. Ci sono ancora biglietti disponibili. Giovedì 29 a ingresso libero ecco Radio Bruno Estate, una scintillante festa della musica che vedrà sul palco i protagonisti delle classifiche radiofoniche: Elettra Lamborghini, Shade, BNKR44, Piero Pelù, Ermal Meta, Aka 7even, Ricchi e Poveri, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassmann, Maninni, Alex Wyse, Sarah e Darin come ospite internazionale. Radio Bruno Estate sarà trasmessa in diretta radio, in tv sul canale 73 del digitale terrestre e in streaming sul sito e sull’app di Radio Bruno. L’apertura dei varchi d’ingresso sarà alle 19.30, la serata inizierà alle 21.

Sabato 31 alle andrà in scena lo show Panariello vs Masini: dopo il sold out ottenuto nella passata edizione del Settembre, i due toscani saranno di nuovo insieme per un altro round del loro spassoso incontro. Due amici che non hanno assolutamente niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Ultimi biglietti disponibili. Lunedì 2 settembre ecco The Kolors, nella piazza che li ha già visti ospiti per un fortunatissimo concerto nel 2015 (ultimi biglietti disponibili), che hanno scelto Prato come tappa del loro tour europeo. Martedì 3 settembre alle 20.30 è invece in programma un doppio concerto di due fra i migliori gruppi reggae europei: Alborosie e Africa Unite (ci sono ancora biglietti). Mercoledì 4 settembre, alle 21, il ritorno in piazza Duomo di Francesco De Gregori, che proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana. Aprirà il concerto Angela Baraldi. Ultimi biglietti disponibili.

Giovedì 5 alle 21.15 torna il tradizionale concerto della Camerata a ingresso libero, con un programma dedicato a Beethoven. Diretta da Jonathan Webb la nostra orchestra in piazza Duomo eseguirà l’Eroica, preceduta dalla luminosa Ouverture delle Creature di Prometeo: due brani scelti per riaccendere nei pratesi la fiducia nel superamento dei conflitti e la fede in una ritrovata armonia, ma anche per celebrare, nelle note solenni della Marcia funebre che è il secondo movimento, l’eterna memoria di chi offre la propria vita per difendere il bene più prezioso, la libertà.

Mercoledì 11 settembre il festival si sposta a Villa Guicciardini: alle 21.30 Nada sarà l’ospite speciale del gruppo Perturbazione, in un concerto ispirato alla Buona Novella di Fabrizio De Andrè. Si tratta dell’evento conclusivo del TuttoèvitaFest, a sostegno del progetto di costruzione del Borgo TuttoèVita a Cantagallo. Il ricavato andrà a sostenere il completamento dell’hospice e del borgo, un luogo di meditazione e speranza per chi affronta una sofferenza.

Infine, giovedì 12 settembre sempre alle 21.30 Roberto Vecchioni porta a Villa Guicciardini il suo tour Tra il silenzio e il tuono, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta alla classifica della narrativa italiana. Vecchioni sarà accompagnato dalla band storica, composta da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Ci sono ancora biglietti disponibili e come per tutti i concerti si possono acquistare su Ticketone.