Chalet di Montepiano, nuova vita. Cambio di gestione e baristi locali

Lo Chalet del Villeggiante ha un nuovo gestore: la pro loco di Montepiano si occuperà la struttura della Regione e l’inaugurazione è il 26 dicembre.

Un nuovo corso per quello che è il punto strategico di animazione turistica a Montepiano, situato sulle sponde del lago Fiorenzo – dove sono in corso i lavori di ripristino – immerso nel giardino che costeggia il bacino e lungo la direttiva che va alla Badia. "Si tratta di una struttura della Regione, data al Comune di Vernio che a sua volta l’ha data alla pro loco – spiega Elena Mazzetti, presidente dell’associazione –. In passato abbiamo fatto un bando per l’assegnazione, stavolta abbiamo pensato di gestirla in autonomia".

Un gruppo molto affiatato quello che da un annetto ha ridato vita al turismo nella località verniotta, con tante iniziative che hanno portato a Montepiano moltissimi visitatori.

"Sarà un bell’impegno gestire lo Chalet – prosegue la Mazzetti – ma lo faremo nell’ottica di promuovere il paese e i suoi prodotti. E per aiutare la gente di qui: per questo abbiamo assunto quattro persone di Montepiano che erano in cerca di lavoro. Abbiamo pensato ad un’offerta che mancava, quindi non un ristorante come c’è stato finora ma un luogo dove mangiare un panino nel segno della convivialità. Ci saranno serate a tema dove coinvolgeremo i ristoranti di Montepiano, la Baita del Peppolo e il Margherita, e un corner con tutti i prodotti locali, dal miele ai dolci dei nostri forni. E anche i piatti che serviremo saranno principalmente di prodotti locali, ad esempio taglieri con affettati delle aziende agricole e formaggi di Laiano. Sarà un posto dove trascorrere delle serate in serenità e allegria". Lo Chalet del Villeggiante sarà aperto per adesso la sera, dal giovedì alla domenica, mentre in estate i giorni e gli orari di apertura aumenteranno. Nelle intenzioni della pro loco quella di trasferire lì l’ufficio informazioni.

Martedì, per Santo Stefano, la festa inaugurale, dalle 17, e sono già aperte le prenotazioni per il cenone di Capodanno, con un ricco menù e musica dal vivo (costo 60 euro adulti, 25 euro i bambini, per prenotazioni telefonare al 340.3469868).