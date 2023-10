Certificati . Controlli nelle palestre

Segnalate anche due palestre a Prato per presunte ierregolarità nei certificati medici degli atleti. E’ quanto emerso dai controlli a tappetto in centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori che i Nas stanno compiendo in questi giorni per garantire il rispetto della normativa in merito al rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva. A Prato le due palestre sono state segnalate all’autorità amministrativa perché in una sono state rilevate carenze strutturali mentre l’altra ha accettato certificati medici per l’attività non agonistica rilasciati senza l’indicazione degli accertamenti diagnostici eseguiti o da specialisti diversi da quelli autorizzati. Sono stati segnalati anche due medici per aver rilasciato certificazione sanitaria per l’attività non agonistica, senza essere medici autorizzati a rilasciare tali certificati. Nelle province di Firenze, Siena, Prato e Pistoia sono stati ispezionati 37 impianti. Sono satti segnalati alle competenti autorità amministrative e sanitarie (rispettivi Comuni e Asl) i responsabili legali di 26 strutture. I responsabili di 16 strutture sono stati segnalati per aver tesserato soggetti sprovvisti di documentazione sanitaria attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, in alcuni casi risultata non valida perchè rilasciata da medici prescrittori non autorizzati; 3 per l’omessa dotazione dei dispositivi salvavita, a seguito di cui i militari hanno avanzato richiesta di sospensione dell’attività; 2 per aver detenuto il defibrillatore senza aver adempiuto alla verifica di funzionalità tecnica; 3 per non aver rispettato l’obbligo di garantire la presenza di personale qualificato all’uso dei dispositivi salvavita; 2 per carenze igienico sanitarie e strutturali.