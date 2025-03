Cercasi vittoria di prestigio. L’occasione contro il Tau

Doppio derby toscano per Prato e Zenith in occasione della 29° giornata del girone D di Serie D. I biancazzurri, reduci dall’affermazione per 4-0 ottenuta a Riccione, ospitano allo stadio Lungobisenzio il Tau Calcio, mentre gli amaranto, che hanno alle spalle due ko consecutivi, sfidano in trasferta il Tuttocuoio. Partiamo dal match che attende Remedi e compagni, pronti ad accogliere in via Firenze la quarta forza del campionato, che nella prima parte di stagione ha occupato pure la vetta della graduatoria per diversi turni. Poi ecco il calo, che ha favorito il sorpasso in classifica da parte di Forlì, Ravenna e Pistoiese. La formazione allenata da Simone Venturi (che da calciatore ha indossato pure la casacca dei lanieri), certamente costruita con un budget inferiore rispetto a quello delle big del raggruppamento, ha saputo andare oltre le più rosee aspettative e al momento sarebbe qualificata ai playoff. Sono 54 i punti conquistati dai lucchesi, che nelle ultime tre uscite hanno tuttavia raccolto due pareggi e una sconfitta. Dando un’occhiata ai numeri, quello del Tau è il terzo attacco più prolifico con un bottino di 46 reti, 17 delle quali le ha siglate Matteo Motti, miglior marcatore del girone D. L’altro grande protagonista della compagine di mister Venturi è Tommaso Andolfi, autore di nove sigilli. All’andata fu però il gol di Michele Bruzzo a decidere le sorti dell’incontro in favore della squadra di Altopascio. Nell’ultima uscita con il Progresso (1-1), i lucchesi si sono schierati con un 4-2-3-1, con Cabella fra i pali; Ivani, Bernardini, Biagioni e Zanon (sei assist per lui) in difesa; a centrocampo il tandem Meucci-Atzeni; sulla trequarti Sichi, Andolfi e Motti in supporto di Carcani. Capitolo biglietti: si possono acquistare fino alle 15:30 di domenica in modalità online sul sito www.vivaticket.it oppure fisicamente presso uno dei punti vendita Vivaticket di Prato o alla biglietteria del Lungobisenzio. Venendo alla Zenith, per la truppa guidata da Simone Settesoldi c’è all’orizzonte la trasferta allo stadio Leporaia di Ponte a Egola, casa del Tuttocuoio. I neroverdi vengono dal pirotecnico 4-4 sul campo del San Marino. Una vera e propria occasione persa per i ragazzi di mister Aldo Firicano, che a sette minuti dal termine erano in vantaggio di due gol. Questi gli 11 che hanno cominciato dall’inizio (con un modulo 3-5-2): Carcani fra i pali; retroguardia composta da Bardini, Moretti e Renda; in mezzo al campo Chiti, Fino, Russo, Del Rosso e Lorenzini; in attacco Boiga e Benericetti. La formazione pisana è settima in classifica assieme al Cittadella Vis Modena e al Prato a quota 38 punti, ed è quindi ad un passo dalla salvezza diretta. All’andata si registrò un successo per 3-1 degli amaranto, grazie alle reti di Cellai, Kouassi e Falteri.

Francesco Bocchini