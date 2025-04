Cercasi una sede per la municipale. È già partita l’indagine di mercato

Il Comune di Carmignano farà un’indagine di mercato per individuare una nuova sede per la polizia municipale. Con una delibera di giunta è stato dato avvio all’esplorazione per trovare l’immobile da acquistare.

Attualmente la polizia municipale è in un appartamento in affitto in piazza Matteotti, ma con il passare del tempo è maturata l’esigenza di implementare gli strumenti in dotazione per far fronte ai vari compiti istituzionali, quali ad esempio le attività connesse al "Centro operativo comunale", con necessità di maggiori spazi a disposizione.

Il Coc viene aperto in situazioni di emergenza diventate, a causa del maltempo, sempre più frequenti durante l’anno ed è il luogo dove si svolgono le riunioni di protezione civile e monitoraggio del territorio.

L’immobile che sta cercando il Comune deve avere queste caratteristiche: deve essere a Seano, perché è la frazione più popolosa e come tale rappresenta l’area nella quale si rilevano il maggior numero di sinistri e di conseguenza una maggior richiesta di interventi della polizia municipale.

"Inoltre – si legge nella delibera – Seano risulta carente di servizi e la dislocazione della caserma della polizia municipale in tale area ottempererebbe ad un ottimale decentramento dei servizi, tenuto conto che a Carmignano resterebbe quella dei Carabinieri e Comeana può avvalersi della vicina sede dei Carabinieri di Poggio a Caiano".

L’immobile deve essere privo di barriere architettoniche, dotato di autonomia funzionale e privo di gravami condominiali, con una superficie di circa 230 mq, con adeguati spazi da destinare ad uffici, sala riunioni, servizi igienici spogliatoi e area esterna per il parcheggio mezzi.

La destinazione d’uso urbanistica e categoria catastale deve essere compatibile con l’utilizzo per uffici, oltre alla conformità alla normativa antisismica e con caratteristiche rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente per gli edifici strategici con funzioni di protezione civile. Chiaramente ci devono essere tutte le conformità urbanistiche, edilizie e per gli impianti. La manifestazione di interesse sarà indirizzata anche a proprietari di terreni sui quali la previsione urbanistica consente la costruzione di edificio con tali caratteristiche.

Il Comune acquisterà l’edificio dopo tutte le valutazioni e l’approvazione del consiglio comunale.

M. Serena Quercioli