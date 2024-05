Centrodestra diviso a Vernio. FI sta con Ciani

"Le nostre scelte derivano dalla conoscenza del territorio. In Vallata sosterremo liste civiche alternative al Pd". Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, spiega così le scelte per i due comuni della Valbisenzio: "Vernio è il mio comune di nascita, dove mi sono appassionata alla politica, conoscendo le persone una ad una e imparando ad ascoltare tutti, come sto facendo anche per queste elezioni. Fatte queste considerazioni e preso atto delle altre scelte, il coordinamento di Forza Italia, di concerto con Pli e Udc, ha deciso di dare il suo contributo e sostegno alla lista civica Rilanciamo Vernio (di Marco Ciani, ndr), animata da persone con diverse idee politiche e provenienze ma unite dallo stesso amore per Vernio, lo posso dire per la conoscenza perfetta di ognuna di loro. È quella vocazione al bene comune che spesso manca in politica e che Forza Italia vuol fare riemergere".

"Il sistema e la sua nomenclatura monocolore – contesta Mazzetti – hanno frenato lo sviluppo di questo territorio ed è per questo che vogliamo bloccarlo con idee e persone. Allo stesso modo anche a Vaiano appoggeremo convintamente la lista civica, alternativa al Pd, Vaianesi".

"Non senza rammarico, ho appreso – aggiunge – che altri coordinatori provinciali del Centrodestra hanno fatto altre scelte legate all’identità di partito, scelte legittime a cui noi non ci accodiamo. Nessuna divisione – assicura Mazzetti – ma una diversa visione del territorio e del profilo dei suoi possibili amministratori, mettendo sempre al centro la persona e con una certezza: mai contro qualcuno ma per qualcosa".