Centro storico ai pedoni: "Liberiamo San Francesco. Mercatale, park interrato"

Un centro rivoluzionato, con ampi marcipiedi pedonali in piazza Mercatale e l’addio alle auto in piazza San Francesco. E’ l’idea di città rilanciata ieri da Mario Daneri, candidato sindaco della lista civica "Prato merita" sostenuta da Azione, Italia Viva, Libdem e Psi. "La nostra idea è di trasformare le piazze del centro storico da luoghi inospitali e dominati dal traffico a luoghi di transito sicuri, con spazi pubblici più attraenti, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Contemporaneamente vogliamo espandere le opportunità economiche e incrementare la sostenibilità ambientale": Daneri ne ha parlato nel corso della doppia inaugurazione delle sedi di Iv, in piazza Mercatale, e di Azione, in via Pugliesi, che per due mesi diventeranno sedi del suo comitato elettorale. Alle due inaugurazioni erano presenti l’eurodeputato e segretario regionale di Iv, Nicola Danti, e la candidata all’europarlamento Barbara Masini, di Azione. "La nostra proposta è di valorizzare piazza Mercatale, la più grande piazza medievale d’Europa, diventata oramai il parcheggio del centro, pedonalizzandola ma mantenendo l’attuale viabilità – ha spiegato Daneri –. Per farlo dovranno essere realizzati ampi marciapiedi lungo tutto il perimetro, un parcheggio interrato sull’intera piazza, o una parte, e una nuova area a verde dove sistemare opere di arte contemporanea, in sinergia con il Pecci". Una scelta da accompagnare con altri provvedimenti simili per il centro storico. "Sono necessarie la pedonalizzazione dell’intera area di piazza San Francesco e la creazione di nuovi parcheggi, esterni alle mura cittadine, usufruendo ad esempio dell’area del parco urbano che vorremmo diventasse una piazza con altre funzioni e servizi". Secondo Daneri per attraversare il centro "non bisogna camminare più di 700-800 metri. In più è necessario uniformare arredi e dehors, per esempio togliendo le panchine attuali in piazza del Comune, scomode oltre che esteticamente discutibili. Inoltre è necessario introdurre regole e controlli per eliminare il degrado e la criminalità".