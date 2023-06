Centri per ragazzi fra natura e sport

Sette proposte per i centri estivi per bambini e ragazzi a Carmignano. I centri si svolgono in strutture messe a disposizione dal Comune di Carmignano o dalle associazioni del territorio. Questo mese ne partono quattro in quanto finiscono le scuole elementari e medie. Ecco le opportunità: "Ti prenderò per mano" (da 6 a 14 anni) dal 12 giugno al 14 settembre dalle 7,30 alle 16,30 alla Misericordia a cura di Saperi (388.8966344); poi "Giochi e territorio" per alunni dai 6 ai 14 anni, dal 26 giugno al 4 agosto alla scuola "Nazario Sauro" a Comeana a cura del Rinascita (347.6611400). La Polisportiva Colline Medicee propone "Sportivamente" per bambini e ragazzi da 5 a 14 anni, dal 12 giugno al 4 agosto e dal 4 agosto all’8 settembre (337.1061528) e "Gommone 3.0" è la proposta è sempre per la fascia da 6 a 14 anni dell’associazione Suellen e s svolgerà alla scuola "Quinto Martini" a Seano dal 26 giugno al 4 agosto (339.4713335). Nel mese di luglio ci sono queste proposte per l’infanzia: sempre il progetto "Ti prenderò per mano" dell’associazione Saperi ma per i più piccoli, da 3 a 6 anni e si svolgerà alla scuola dell’infanzia Baccini di Santa Cristina. Iscrizioni: 388.896634.

"Avventure in natura" sarà per i bambini da 5 a 11 anni, dal 3 al 28 luglio, nella ex cava di Bacchereto a cura del circolo Arci 11 Giugno (339.8754418). Infine, c’è "Dire, Fare, Giocare" per bambini da 3 a 6 anni, dal 3 luglio al 4 agosto alla scuola dell’infanzia Contini Bonaccossi a Seano, a cura della cooperativa Alambicchi. Per informazioni: 0574.611299. Per tutti i centri estivi le famiglie possono usufruire del pasto oppure scegliere la frequenza solo mattutina.