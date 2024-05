Centri estivi, già tempo di iscrizioni: "Tariffe ferme, aiuto per i genitori"

A Montemurlo è già tempo di vacanze. Sono aperte le pre-iscrizioni al centro estivo comunale destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (scuola dell’infanzia, primaria e medie). Il centro estivo, organizzato dal Comune di Montemurlo, si svolgerà dal 1 al 26 luglio alla scuola dell’infanzia Leonetto Tintori, per i più piccoli, e alla primaria Margherita Hack di via Micca a Bagnolo dalle 8 alle 16.30 dal lunedì al venerdì (il modulo minimo obbligatorio di partecipazione è di due settimane).

Tante le attività ludiche ed espressive proposte con giochi guidati, costruzione di giocattoli, creazione di piccole sculture in gesso, laboratori di pittura e grafica, invenzione e costruzione di storie illustrate e di libri fatti dai bambini, laboratori musicali, ma anche giochi di squadra e psicomotricità, attività di esplorazione dell’ambiente circostante alla scuola.

Un’opportunità per le famiglie per iniziare a programmare le attività estive per i propri figli in un ambiente ricco di stimoli, divertimento, creatività e proposte educative di qualità. Un servizio importante soprattutto per i genitori che lavorano e che hanno bisogno di contare su un servizio di qualità a prezzi contenuti. Anche quest’anno il gestore, individuato dal Comune, è il consorzio Astir insieme alla cooperativa Tarta-ruga. Un centro estivo comunale inclusivo, aperto a tutti i bambini anche a quelli con disabilità con tante attività didattiche alla scoperta del territorio di Montemurlo.

Le pre-iscrizioni dovranno essere presentate, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) fino al 20 maggio. Le richieste potranno essere trasmesse al Comune per e-mail all’indirizzo [email protected]; per pec all’indirizzo [email protected] specificando nell’oggetto ’Centro estivo 2024 e il nome e cognome del bambino’ oppure direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montemurlo (via Montalese 472).

Le tariffe per la frequenza del centro estivo sono invariate rispetto allo scorso anno con le stesse riduzioni in caso di partecipazione di più figli a partire dal secondo. Il costo del centro estivo per quattro settimane è pari a 270 euro. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di pre-iscrizione, il Comune procederà alla istruttoria delle istanze. Se le iscrizioni risulteranno superiori al numero massimo di bambini ammessi a settimana, l’amministrazione comunale procederà a stilare due graduatorie secondo i criteri di priorità individuati.