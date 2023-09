Cento trattori sfilano a Vernio in ricordo di Carlo Chiodini

Vernio (Prato), 18 settembre 2018 – Cento trattori, alcuni d’epoca, arrivati da tutto il territorio provinciale e dall’Emilia Romagna per dare voce agli agricoltori ricordando Carlo Chiodini.

Trattori d'epoca a Vernio

“È stata davvero una bella festa che ha coinvolto tutta la Val di Bisenzio per ricordare Carlo Chiodini, imprenditore stimato e appassionato del suo lavoro, a lungo impegnato nel commercio delle macchine agricole di ogni tipo - mette in evidenza il sindaco Giovanni Morganti anche nel suo ruolo di presidente dell’Unione dei Comuni e responsabile Anci per la forestazione - Un modo positivo per riaffermare il grande valore territoriale delle imprese agricole e agroforestali. Ringrazio Stefano con tutta l’azienda Chiodini per aver promosso questa bella iniziativa che è stata accolta con grande entusiasmo”.

Solo in Val di Bisenzio le imprese agricole sono oltre 150, un numero importante. “È un settore da sostenere, che richiede davvero attenzione - prosegue il sindaco - Troppo spesso ci dimentichiamo del suo ruolo decisivo: se sulle nostre tavole arrivano prodotti di qualità e sicuri per la salute lo dobbiamo agli agricoltori. Sono gli imprenditori agricoli e agro forestali i veri custodi del territorio, coloro che se ne prendono cura e lo salvaguardano”.