C’è Las Vegas-Psg. Sfida top in Terza

Il secondo turno di campionato della Terza Categoria prenderà il via oggi e si concluderà (novità di quest’anno) dopodomani, con il posticipo del lunedì che sarà una costante del girone pratese. Partiamo dalle gare odierne, tra le quali svetta indubbiamente Las Vegas – Paperino San Giorgio fissata per le 15: i vaianesi padroni di casa di coach Albert Shehaj cercano conferme dopo il roboante 6-0 inflitto ai "cugini" de la Briglia all’esordio, ma anche il PSG di mister Betti vuol dare corpo all’1-0 conquistato fra le mura amiche contro la Polisportiva Bacchereto. Alla stessa ora di disputeranno altri due incontri: a Campi Bisenzio, l’Eureka allenata da Ottati proverà a salire a quota due vittorie dopo aver fatto risultato sul terreno di gioco del San Lorenzo Campi Giovani. E a Seano, La Libertà Viaccia di Sensi (fra le rivelazioni dello scorso torneo) tenterà di scrollarsi di dosso il passo falso dello scorso fine settimana e di mettere in cascina i primi punti stagionali. Poi l’attenzione andrà al match delle 16: il Prato Sport retrocesso pochi mesi fa dalla Seconda Categoria riceverà la visita della "matricola" CDP Vaianese che ha già festeggiato la "prima" con una vittoria (e che mirerà a ripetersi). Oggi giocherà però anche il Prato Nord U21, inserito nel campionato di Pistoia, arrivato alla quarta giornata: alle 16,30 i giovani di mister Rauseo saranno di scena a Pontelungo contro il Ramini. Tre invece le gare in programma per domenica alle 15. L’incontro di cartello è ovviamente quello dell’Aiazzi, dove si affronteranno Tobbiana e Carmignano. A Poggio a Caiano sia BGV Soccer che La Briglia dovranno togliere lo "0". A completare il quadro domenicale c’è poi Colonnata – Firenze Nord. Lunedì: a San Piero a Ponti, alle 20,30 Atletico Esperia e Polisportiva Carraia.