C’è la grande festa di fine estate. Bancarelle, stand e divertimento

Ritorna la grande festa di fine estate: ’Montemurlo arte, lavoro e sport’, promossa dal Comune e dalla Pro Loco e giunta alla sua 23esima edizione. Un fine settimana di eventi, workshop, dimostrazioni sportive, musica e stand gastronomici per vivere a pieno il nuovo parco centrale di Montemurlo, che aprirà ufficialmente sabato.

"Montemurlo arte, lavoro e sport è la prima grande manifestazione che viene svolta nel nuovo parco centrale ed è per noi una grande soddisfazione che sia proprio questa bella festa a far vivere il nuovo giardino, uno spazio pensato per il benessere, il gioco e lo sport di tutti i cittadini montemurlesi", sottolinea il sindaco Simone Calamai. Ad aprire il cartellone sabato alle 10 all’auditorium ’David Sassoli’ (piazza Don Milani, 3) il convegno ’Perché i giovani non sono solo il futuro? Racconto di una generazione fuori dai vecchi schemi’. Interverrà Bernard Dika, consigliere all’innovazione e alle politiche giovanili della Regione. Domenica la grande vetrina delle eccellenze si sposta da piazza Don Milani: alle 9 prenderà il via la mostra - mercato con prodotti tipici dell’artigianato, opere dell’ingegno, prodotti d’antiquariato, stand gastronomici con la Filiera corta di Montemurlo e delle associazioni locali. Il mercatino dell’antiquariato Novecento traslocherà all’interno della manifestazione. Sono oltre 60 le bancarelle presenti che saranno sistemate in piazza della Repubblica, piazza Donatori di sangue e piazza della Libertà. Alle 10 da piazza Don Milani prenderà il via la ’Cammigiorno tricolore’ con Luca Bonini. Tutti i camminatori sono invitati ad indossare magliette con i colori della bandiera italiana. Alle 11,15 concerto della Filarmonica Verdi.

Tanto spazio anche per lo sport. Nel nuovo parco cittadino per tutto il giorno si svolgeranno tante dimostrazioni sportive, a cura del Cgfs di Prato con il Montemurlo basket, Cgfs basket, Skateboard Cgfs, Hockey Prato 1954, Gispi Prato, Montemurlo volley, pallavolo Cgfs, Universo sport, Motoclub Prato. Alle ore 15 in piazza della Libertà arriveranno i gruppi di danza, ballo e ginnastica ritmica: Damas Y Caballeros, Danza Smile, Asd Corallo, Obbiettivo Danza, Danze storiche del Gruppo storico di Montemurlo e Nuova età. Non poteva mancare il classico appuntamento con la sagra del cencio. Alcune attività commerciali domenica saranno aperte a partire dalle 16. Per consentire lo svolgimento della manifestazione ivieti di sosta nei parcheggi di piazza Donatori di sangue, via Carducci, via Pascoli e via Garibaldi.

Silvia Bini