C’è la Festa dell’olio. Tra stand e tipicità

La Festa dell’olio torna a dicembre in versione mini. Un giorno per festeggiare l’oro verde di Montemurlo. L’appuntamento nel borgo della Rocca è per domenica 3 dicembre. L’appuntamento a partire dalle 7 con la colazione alla Taverna della Rocca e apertura del frantoio della Azienda Agricola Felice Agricoltura con vendita di prodotti del territorio. Alle 9 ’Camminolio’ contro la violenza sulle donne a cura della Camminotte e della ccommissione Pari Opportunità del Comune di Montemurlo.

Apertura degli stand delle associazioni, mercatino dell’artigianato e opere dell’ingegno. Alle 9.30 esposizione dell’olio prodotto in Montemurlo e stand dell’associazione Filiera Corta. Alle 10 l’iniziativa ’A spasso nel borgo’: visita accompagnata alla Pieve e apertura straordinaria del giardino e delle cantine del Castello. Dalle 10 prova gratuita di mini-moto da cross e mini-quad elettrici a cura di Motorterapy a cura di PratoAiutaPrato.

Alle 10.30 inaugurazione del sentiero ’Alla ricerca delle antiche mura’, mentre dalle 11 in piazza saranno aperti gli stand tradizionali della Festa dell’olio (fettunta, minestra di pane, tortelli, salsicce e fagioli, vino novello, frugiate, dolci vari), il chiosco del porchettaio, lampredottaio e trippaio. Alle 12 assaggio degli oli presentati al quinto concorso ’Olio di Casa Nostra’ con l’esperto Massimo Gori. Votazione e successiva premiazione dei vincitori. Pranzo tipico contadino nella Canonica di Rocca e alle 15 concerto di S. Cecilia nella Pieve a cura della Filarmonica Verdi di Montemurlo. Alle 16.30 inaugurazione della mostra di pittura: ’Acqua fonte di vita’ a cura di Marta Carlesi

e presentazione del Presepe dell’Associazione Il Borgo della Rocca.