C’è "Historia Villae" Tra folklore e storia

Un convegno per conoscere da vicino la realtà della rievocazione storica. Sabato dalle 10 nel teatro della Sala Banti, a Montemurlo si svolgerà "Historia Villae… dal folklore alla realtà storica", a cura del Gruppo Storico di Montemurlo con il patrocinio del Comune e del Cesvot. Apriranno i lavori i saluti del sindaco Simone Calamai e dell’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. La prima sessione affronterà il tema "Il Comitato, la legge regionale 272021 e il terzo settore", introduce Roberta Benini del Comitato rievocazioni storiche Toscana e interverranno Federico Eligi, consigliere del presidente della Regione per le rievocazioni, Riccardo Bemi dell’Università del Volontariato e Franco Franceschi dell’Università di Siena. I lavori riprenderanno alle 15 con "Rievocare oggi…" e gli interventi di Fabio Dei Università di Pisa, Lorenzo Sergi Università di Cagliari, Eugenio Giani presidente della Regione e Luisa Peris della delegazione Cesvot. "Il convegno è aperto a tutti, non solo agli addetti ai lavori – spiega la presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni – La rievocazione offre spunti interessanti per conoscere la storia di un territorio. Per ciò vorremmo avviare progetti di collaborazione con le scuole locali. Attraverso la rievocazione si può conoscere la storia in modo divertente e avvicinarsi a episodi, come la battaglia di Montemurlo, che ha posto le basi per la nascita della Toscana granducale". Una bella occasione di confronto per aprire nuove strade di sviluppo, lo spiega l’assessore Giuseppe Forastiero: "Il Gruppo storico è un’importante realtà. Con il Corteggio e gli altri eventi siamo riusciti a far conoscere la nostra storia e ben oltre i confini provinciali. Tutte le iniziative legate alla rievocazione della battaglia di Montemurlo, infatti, sono momenti di socialità e anche occasioni di attrazione turistica".