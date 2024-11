C’è Giulia Galliani a November Jazz

Gal è il nuovo progetto di Giulia Galliani (foto) su cui si accenderanno i riflettori del Ridotto del Politeama per November Jazz, martedì alle 21. La giovane cantante sarà accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra (è il chitarrista di Nada) e Andrea Beninati alla batteria e violoncello. Gal raccoglie e assimila influenze di oggi e di ieri, un viaggio introspettivo e carico di energia, venato di nostalgia e intimità, di sonorità scure e drammatiche, liriche e sintetiche: i nuovi brani faranno parte di un album di prossima pubblicazione di cui si avrà un assaggio durante al concerto. In questo progetto la vocalità jazz di Giulia esplora un territorio dominato da sonorità frapposte di più stili musicali, che vanno dall’alternative rock degli anni Ottanta al ‘dark trip pop’, all’intimismo folk tipico del songwriting alla Nick Drake. Prossimo appuntamento della rassegna martedì 12 novembre con Choro e dintorni, un concerto che intreccerà jazz, musica classica e samba in un tripudio di note e strumenti: sul palco Alessandro Berti (basso elettrico, composizioni e arrangiamenti), Emanuele Proietti (pianoforte e diamonica), Giorgio Rossini (chitarra classica, voce e composizioni) e Mattia Galeotti (batteria e percussioni). Il biglietto d’ingresso costa 15 euro, ridotto 10 euro per gli allievi della scuola Verdi: su Ticketone o Boxoffice o in teatro.