C’è chi sorride. L’altro tessile che ha successo internazionale

Il distretto tessile a due velocità con la produzione destinata al mondo della moda in frenata e quella per arredamento, moquette, automotive, brico e contract per la casa, l’ufficio, le strutture ricettive, in ottima forma. La conferma arriva da una delle aziende leader nel settore, la Alma carpets. "Chiudiamo soltanto una settimana, questa centrale di Ferragosto – dice Carla Casini, presidente e Ad di Alma – Stiamo valutando se stare aperti anche in questa settimana centrale di agosto. Il motivo? E’ legato ai nostri clienti: lavorando molto con l’estero non esiste il problema delle ferie in agosto. E poi c’è un’altra considerazione: mentre la moda è in stallo, le fiere per le quali produciamo molto, sono in crescita di almeno un 15%. Lo abbiamo verificato partecipando ad alcuni convegni del nostro settore: Alma sta crescendo in media per un 20% in più. Speriamo di mantenere il dato fino alla fine dell’anno".

Ad Alma fatta eccezione per questi sette giorni, i lavoratori sono al loro posto "perché abbiamo ordini da consegnare. I nostri clienti sono di varie parti del mondo dalla Malesia a Singapore, dall’Africa del Nord all’Europa fino ad Oltreoceano. Sta crescendo molto anche la richiesta dal Medioriente". Le ferie all’Alma vengono fatte in maniera scaglionata: "Abbiamo dei periodi di manutenzione che si fanno a turno sulle varie linee. Anche su questo punto stiamo valutando se è opportuno rimandare la manutenzione a dicembre, quando l’attività è più scarica", aggiunge Casini. All’azienda di famiglia di Carla Casini lavorano circa 160 dipendenti, ma "stiamo cercando nuove figure per implementare le forze lavorative e far crescere qualcuno che possa essere pronto al momento in cui le maestranze più esperte andranno in pensione".

La produzione di Alma si proietta in vari ambiti: "Non lavoriamo soltanto con le fiere – fa sapere Casini, che nel 2018 è stata insignita dell’Ordine al Merito del Lavoro dal presidente della Repubblica – ma anche con tanti altri tipi di eventi, dalle Olimpiadi, ad appuntamenti politici come il G7 in Puglia, ad occasioni fashion e del cinema, come il Festival di Cannes. Il nostro prodotto arreda, è di facile installazione e di facile rimozione e dopo si ricicla. La nostra azienda conta già molte certificazioni di sostenibilità del processo produttivo".

Sara Bessi