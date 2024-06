CCCP in piazza Duomo. Concerto il 27 agosto

Anche i CCCP in piazza Duomo per il festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato. Si tratta della band più importante della scena punk rock italiana degli anni Ottanta, band che dopo i sold out delle date in programma a Bologna e Firenze sarà appunto sul palco di piazza Duomo, il prossimo 27 agosto.

"Lontani dall’essere solo un’espressione nostalgica, i CCCP – Fedeli alla linea ritornano a grande richiesta per rivolgere al mondo di oggi il loro messaggio – si legge nella nota di presentazione dello spettacolo – Liberi da qualsiasi etichetta e confine, si immergono in una serie di performance live che attraversano il sacro e il profano, dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” riecheggia con una rinnovata attualità".

Dopo la grande mostra "Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024" di Reggio Emilia, il "Gran Gala Punkettone di parole e immagini" al Teatro Romolo Valli, le tre date sold out del concerto "CCCP in DDDR" all’Astra Kulturhaus di Berlino e l’uscita dell’album live inedito "Altro Che Nuovo Nuovo", a 40 anni dal primo Ep, "Ortodossia", Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, accompagnati dalla band composta da Luca Rossi, Simone Filippi, Ezio Bonicelli, Simone Beneventi e Gabriele Genta sono pronti a infiammare il palco del Settembre Prato è Spettacolo, presentandosi come uno degli eventi imperdibili dell’estate 2024. Biglietti su Ticketone.it a partire da martedì alle 16.