Cavarzano si prepara per l’estate. E apre a tutti lo scrigno dell’Alpe. Tanti appuntamenti fino ad agosto

Un calendario ricco di appuntamenti quello della pro loco di Cavarzano per questa estate, con proposte di animazione per chi decide di passare le vacanze nella frazione verniotta e idee per far conoscere la suggestiva località montana a chi ancora non c’è mai stato.

Ad aprire il programma, domenica prossima, 26 maggio, la Sagra del tortello (allo spazio polivalente della pro loco dalle 12). Il 2 giugno ci sarà la festa all’Alpe di Cavarzano insieme alle altre pro loco di Vernio.

La manifestazione avrà inizio la mattina e si concluderà, dopo la messa e il pranzo, con musica folk. Il 16 giugno torna il Raduno del mototortello: moto di tutti i tipi e genere in collaborazione con Cap MotoClub. Verrà organizzato un giro in mattinata e a seguire pranzo a base di tortelli nello spazio polivalente di Cavarzano. Il 30 la Festa del Santo Patrono: in occasione di San Pietro a Gagnaia, ci sarà la tradizionale processione (alle 17) da Piazza della Chiesa, poi la messa a Gagnaia (alle 18) e a seguire buffet e musica.

Luglio si apre con un’apericena e il dj set di Walter Bolognesi, il 13, mentre il 14 si balla con Rosi e Francesco e il 27 ci sarà una serata dedicata alla moda e alle acconciature (sempre con apericena), il tutto allo spazio polivalente. Il 28 luglio si terrà l’apertura della mostra d’arte itinerante, organizzata in collaborazione con Ovattoni e alle 21 la serata di ballo con Luca Lux.

Prima serata di agosto, il 3, si torna in quota con Alpe sotto le stelle: la serata si svolgerà con il concerto al tramonto all’Alpe di Cavarzano con la Band Breath Floyd e osservazione delle stelle con gruppo Astorfi Valbisenzio. Sarà allestito un punto ristoro sul posto.

Il 10 agosto sarà la volta della serata in musica con Paola Guadagno, con apericena, mentre per Ferragosto e il 25 si balla con Rosi e Francesco. Tutti gli altri sabati estivi musica e intrattenimento allo spazio polivalente. Già in cartello anche alcune iniziative autunnali: il 20 ottobre ci sarà il raduno di auto d’epoca, con un percorso in partenza da Prato e l’esposizione in piazza della Chiesa, mentre il 3 novembre torna la Sagra della castagna.

