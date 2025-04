Cavalieri Union: sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A

"La stagione? Abbiamo lasciato troppi punti per strada anche in gare che avremmo dovuto vincere. E adesso ci troviamo in questa situazione: avremmo potuto e dovuto concretizzare maggiormente". E’ capitan Lorenzo Puglia a provare a scuotere il gruppo, in vista dell’ultimo e decisivo impegno di campionato contro il Biella. L’ultimo impegno in Serie A, che i Cavalieri Union disputeranno in trasferta nella città piemontese, inizierà alle 15:30 di domenica. E sarà, senza timore di peccare di enfasi eccessiva, il match più importante dell’annata agonistica per i "tuttineri": vincere è un obbligo, ma potrebbe non bastare per tornare all’ottavo posto e mantenere il diritto di disputare il girone di merito anche il prossimo anno. E non tanto per la qualità dei rivali: i biellesi di coach Benettin sono secondi, ma sono già qualificati ai playoff e potrebbero anche optare per un po’ di turnover, in modo da far risposare gli elementi-cardine in vista dell’atto decisivo. Senza contare, in ogni caso, che i Cavalieri hanno dimostrato se in giornata di potersela davvero giocare con tutti. Ma a fare da ago della bilancia sarà l’Avezzano, che allo stato attuale ha due punti in più in classifica degli uomini di Alberto Chiesa (33 "contro" 31) e si è appropriato dell’ultimo posto utile per la salvezza. Ecco quindi che il sodalizio pratese non deve solo battere Biella, ma deve anche sperare che gli abruzzesi non facciano risultato contro un Verona che è certo del quinto posto in graduatoria e che non ha più nulla da chiedere a questa fase del torneo. I numeri descrivono comunque una formazione che, dopo un impatto da incubo, ha ritrovato fiducia e competitività: cinque vittorie ed un pareggio, 378 punti messi a segno e 468 subiti, 49 mete segnate. E’ mancata l’esperienza capace di far vincere gare tiratissime ed equilibrate, ma quasi mai i Cavalieri hanno "steccato": in alcuni casi, le vittorie sono anzi sfumate a pochi secondi dal termine della partita. Non è infine detto che, anche in caso di retrocessione, la società non possa essere ripescata. Ma conquistare la salvezza sul campo avrebbe un altro sapore. "Abbiamo quest’ultima occasione che proveremo a sfruttare fino in fondo – ha concluso Puglia – cercando innanzitutto di fare risultato senza pensare alla gara dell’Avezzano".

Giovanni Fiorentino