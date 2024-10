Cavalieri, tutta grinta. Sfida contro Paese

"Ho sensazioni positive, mi aspetto una partita combattuta. Spero che il meteo non influisca troppo sullo spettacolo. Non vedo l’ora di provare la sensazione di scendere di nuovo in campo a Iolo, anche se per la prima volta da avversario". A presentare Cavalieri Union – Rugby Paese, il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A che andrà in scena domani alle 15,30, è Leonardo Della Ratta, che al Chersoni è cresciuto e che per diverse stagioni ha indossato la casacca "tuttanera". Il rugbista pratese tornerà da rivale, visto che proprio nelle scorse settimane ha firmato per il club veneto. Il Rugby Paese allenato dal tandem Dalla Nora - Bosco, espressione dell’omonima cittadina situata in provincia di Treviso (da sempre "terra di rugby") ha debuttato nella Serie A 2024/25 battendo la seconda squadra del Petrarca Padova con un convincente 37-13. "Siamo una squadra molto giovane, ma con una rosa molto ampia che ci permette di avere competizione durante tutta la settimana. Siamo riusciti a partire molto bene ottenendo il massimo punteggio contro una squadra come Petrarca, che che l’anno ci ha preceduto in classifica – ha affermato Della Ratta - mi aspetto un bel campionato divertente, giocato senza troppe pressioni in quanto non abbiamo obiettivi stagionali importanti. Se non quello di sviluppare un bel gioco e ovviamente non retrocedere". E’ la prima volta che Cavalieri e Paese si scontreranno, anche se esistono da tempo rapporti di collaborazione a livello giovanile fra il club trevigiano e il Gispi. Capitan Puglia e soci stanno allenandosi con l’obiettivo di riscattare tra le mura amiche lo stop di Roma contro Capitolina. E intanto, la dirigenza ha annunciato la nascita del "Premio Riccardo Conti", dedicato all’ex-presidente dei Cavalieri scomparso dieci mesi fa: Il premio sarà rivolto a due persone legate al mondo del rugby. Le segnalazioni saranno raccolte tramite una mail dedicata ([email protected]) sino al prossimo 30 marzo, con la premiazione che avverrà nel maggio del 2025.