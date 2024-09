Cavalieri, la strada giusta. Rosa lunga con il pilone

Il programma iniziale prevedeva una partita amichevole da disputare contro Parma, domani nella città emiliana.

Alla fine, la società ha tuttavia deciso di cambiare in corso format e partner e di ripiegare su un allenamento congiunto con quell’Unione Rugby Firenze già battuto due volte nella passata stagione. Prosegue a pieno ritmo la marcia di avvicinamento al debutto in campionato dei Cavalieri Union, che lo scorso mercoledì sono andati a San Bartolo a Cintoia per confrontarsi con l’UR Firenze. Una seduta congiunta di allenamento più che una partita versa e propria diversamente da quanto prospettato in un primo momento, ma che ha se non altro consentito al tecnico Alberto Chiesa di valutare ulteriormente lo stato di forma del gruppo. "Possiamo ritenerci soddisfatti – ha confermato il direttore sportivo Francesco Fusi – siamo in crescita sotto ogni aspetto". Ci sono inoltre novità effettive anche per quanto concerne il giocatore ad oggi più atteso, se non altro per curiosità: l’arrivo a Iolo del rugbista georgiano Goga Jankarashvili, fiore all’occhiello della campagna acquisti del club, è previsto per il prossimo lunedì. Il giocatore ventenne, annunciato nei giorni scorsi, avrà dunque modo di conoscere i compagni di squadra e lo stesso Chiesa potrà lavorare per integrarlo al più presto in un sistema di gioco ormai collaudato. A fare il punto della situazione è poi stato Alessandro Lunardi, che anche in questa stagione affiancherà coach Chiesa in veste di collaboratore tecnico della prima squadra. "Non siamo ancora al massimo della condizione fisica, ma le sensazioni di queste prime uscite sono più che positive: ci sono cose da correggere, ma siamo sulla strada giusta – ha commentato l’ex-capitano ritiratosi nel 2022 – sono convinto che man mano che ci avvicineremo all’esordio in campionato, tutto si sistemerà. Giudico positivamente, nel complesso, anche la partita contro Vicenza: il risultato non ci appaga, ma più della vittoria cercavamo in questo caso la prestazione. Avevamo qualche assenza, ma tutti i giocatori chiamati in causa hanno fatto bene. La rosa è "lunga" e competitiva, ci sono secondo me le premesse per disputare un campionato di livello". In vista della trasferta di Roma del prossimo 13 ottobre, ossia il primo turno di Serie A1 contro Capitolina, Chiesa dovrebbe infine recuperare anche chi non aveva preso parte alla sfida di Coppa Italia, come Ciampolini e Marioni.

Giovanni Fiorentino