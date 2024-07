Cavalieri Il Montano pesa sulla preparazione

Sul piano squisitamente tecnico, tutto procede secondo i piani: il gruppo ha sostenuto l’ultimo allenamento pochi giorni fa e coach Alberto Chiesa riunirà nuovamente i giocatori il prossimo 26 agosto, per iniziare la seconda fase della preparazione pre-stagionale.

Le preoccupazioni arrivano piuttosto dalla questione legata all’impiantistica: i lavori in corso al Montano, indisponibile dallo scorso dicembre, stanno procedendo ad un ritmo che la società reputa evidentemente blando e il rischio di dover fare a meno ancora allungo del campo di allenamento di viale Galilei è concreto. Lo ha fatto sapere la dirigenza dei Cavalieri Union, che in una nota pubblicata anche sui canali social del club non ha nascosto la preoccupazione per un’operazione che nella migliore delle ipotesi dovrebbe concludersi entro fine anno (lasciando comunque in dote un nuovo campo in erba sintetica per gli allenamenti) ma che è a quanto pare partita con diverse settimane di ritardo (lo scorso maggio) rispetto alla tabella di marcia iniziale.

Un inconveniente al quale il sodalizio tuttonero sta ovviando ormai da un semestre spostandosi ad allenarsi a Seano, ma si tratta di una soluzione temporanea difficilmente sostenibile sul piano logistico nel lungo periodo. "Non possiamo non segnalare che il cantiere del Cavalieri Union Rugby Stadium "Carlo Montano" sta procedendo con estrema lentezza – l’allarme lanciato dalla società - scarsa l’attività lavorativa e pochi gli addetti presenti sebbene si siano già accumulati più di sette mesi di ritardo rispetto al planning concordato con il Comune di Prato. Siamo particolarmente preoccupati e ci attendiamo una attenzione estrema in questo frangente". In attesa di eventuali riscontri da parte del Comune, è comunque tempo di pianificare i prossimi impegni: il debutto nella nuova Serie A1 2024/25 è fissato per il prossimo 13 ottobre, ma capitan Puglia e soci potrebbero esordire già a settembre qualora la proposta della Coppa Italia "allargata" dovesse essere confermata.

Un modo in più per farsi trovare pronti, per iniziare al meglio una stagione che si prospetta già adesso tanto impegnativa quanto entusiasmante su ogni fronte. E sperando di poter tornare ad utilizzare il Montano al più presto.

Giovanni Fiorentino