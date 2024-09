Cavalieri, c’è ottimismo a Iolo. Fusi: "Bene così, siamo pronti"

"Direi che ci siamo, anche a livello di preparazione. Anche i ragazzi arrivati da poco in prima squadra hanno mostrato di essersi già integrati. Abbiamo a mio avviso giocato bene contro una squadra forte, chiudendo in attacco. Fossimo riusciti a segnare un’altra meta sul finale sarebbe stato ancora meglio, ma possiamo essere soddisfatti". E’ così che il direttore sportivo Francesco Fusi ha fatto il punto sul momento dei Cavalieri Union, pochi giorni dalla sfida con il Vicenza valida per il "barrage" di Coppa Italia. Un incontro che ha visto i vicentini imporsi per 47-17 dopo un primo tempo equilibrato. Erano comunque i veneti a partire con il favore del pronostico, considerando sia la militanza in Serie A Elite che una miglior condizione atletica. Il tecnico Alberto Chiesa (nella foto in basso) avrà insomma diversi spunti su cui continuare a lavorare, con gli allenamenti che proseguiranno a pieno ritmo con l’obiettivo di arrivare al prossimo 13 ottobre nella miglior condizione possibile per iniziare il campionato con una vittoria. Nel frattempo, è stato ufficializzato anche il prossimo test, con un cambio in corsa: la trasferta a Parma alla fine è saltata, ergo domani alle 20 i Cavalieri saranno di scena a San Bartolo a Cintoia per disputare una partita amichevole con Firenze. Una sorta di "allenamento" congiunto che dovrà servire a mettere ulteriore benzina nelle gambe, e che rappresenterà l’ultimo impegno prima dell’esordio nella Serie A1 2024/25. Una competizione totalmente rinnovata, che si preannuncia impegnativa e stimolante: dopo il debutto in trasferta a Roma contro Capitolina, i "tuttineri" riceveranno a Iolo il Rugby Paese il 20 ottobre prossimo. E va da sé che partire con il piede giusto, come nelle ultime stagioni, sarebbe l’ideale.