Catechismo e attività sociali

L’immobile ospita un bar e locali che saranno utilizzati per il catechismo, per le assemblee della Misericordia e per attività di formazione in ambito sociale, sanitario e ricreativo. L’edificio risale agli anni Venti del secolo scorso. Nel 1928 la Misericordia preferì non entrare nella gestione ma aprire una sede autonoma in via Bicchi. Poi negli anni Cinquanta fu preso dalla parrocchia e utilizzato come cinema e bar. Un decina d’anni fa la chiusura e ora una nuova vita.