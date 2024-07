Castello e cinema sotto le stelle. Il programma con grandi ritorni

Stasera in compagnia del cinema francese, "The animal Kingdom" vincitore di ben cinque premio Cesar e grande successo al botteghino. Domani torna in programmazione uno dei film più belli della stagione appena passata; "La sala professori", co-produzione tedesco/turco/polacco/inglese che ha concorso al premio Oscar nella categoria "miglior film straniero" dopo aver vinto meritatamente 5 German Film Award. In una tranquilla scuola di provincia viene commesso un piccolo furtarello. Sarebbe stata probabilmente una ragazzata ma una giovane insegnante integerrima e idealista dà il via a una escalation incontrollabile. Lunedì 29 il cineclub Mabuse ripropone un grande film degli anni Settanta, "Il braccio violento della legge", il primo successo nella carriera del regista William Friedkin che con il film successivo, "L’esorcista" avrebbe battuto ogni record d’incassi. Ma nel 1971 con uno strepitoso Gene Hackman nel ruolo dell’investigatore Jimmy Doyle, Friedkin ci racconta una New York violenta, con due investigatori della narcotici sulle tracce di un traffico di droga proveniente da Marsiglia. Un film entrato nella storia del cinema anche grazie ai 5 premi Oscar (uno allo stesso Hackman). Martedì 30 luglio è la volta di "Hit man – Killer per caso", commedia made in Usa diretto da Richard Linklater. Mercoledì 31 "Perfect days" il "gioiello" che riportato al successo il grande regista tedesco Wim Wenders dopo anni di carriera altalenante, "salvata" da un paio di meravigliosi documentari. Così come anni fa Wenders ci raccontò l’America in "Paris-Texas" stavolta il regista tedesco si cala nelle atmosfere e nella filosofia di vita del Sol Levante puntando l’attenzione su un discreto sessantenne che di professione pulisce i bagni pubblici. E lo fa con amore, con rispetto, con passione come se fossero quelli di casa propria. Un bene comune da condividere con la collettività. E nelle pause del suo lavoro, c’è tempo per osservare le piccole cose della vita, quelle che si vedono solo se si dedica la giusta attenzione agli "attimi fuggenti". Il primo giorno d’agosto ritroviamo il più bel debutto dell’anno dietro la macchina da presa (altro che Cortellesi !). "Palazzina Laf" diretto ed interpretato dal bravissimo Michele Riondino. Al suo fianco Elio Germano. Il 2 agosto ecco "La chimera" diretto da Alice Rohrwacher.

Federico Berti