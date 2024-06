La Giornata mondiale della maglia alle Cascine di Tavola

Prato, 7 giugno 2024 – Anche a Prato domani, 8 giugno, si festeggia la Giornata mondiale della maglia in pubblico (World Wide Knitting in Public Day), ideata quasi 20 anni negli Stati Uniti con l’obiettivo di mettere in contatto appassionati di maglia e uncinetto e di mostrare che questo hobby non è più solo per nonne, ma coinvolge persone di tutte le età.

Lavorare a maglia è un’attività che ha radici profonde nella storia umana, con una tradizione che risale a centinaia di anni.

Negli ultimi decenni, questo hobby è diventato sempre più popolare e trendy, come passatempo creativo e terapeutico anche tra le nuove generazioni. Per celebrare la Giornata mondiale della maglia in pubblico, Bettaknit, startup pratese, tutta femminile che ha rivoluzionato il mondo della maglieria fai da te, ha organizzato un’iniziativa gratuita in collaborazione con The Yoga Factory, in cui si può vivere l’esperienza terapeutica dello yoga e del lavoro a maglia/uncinetto tutti insieme: l’appuntamento è domani dalle 18 alle 20 alle Cascine di Tavola (entrata da via Traversa il Crocifisso, dal cancello a destra) con lezioni grauite di yoga, maglia e uncinetto.

«Lavorare a maglia è come uno yoga per la mente e per il corpo – spiegano le organizzatrici –. Molti studi hanno dimostrato varie analogie tra il lavoro a maglia e lo yoga. Entrambe le attività portano benefici sia fisici che mentali: stimolano la concentrazione, aumentano l’autostima, riducono la pressione arteriosa e migliorano problemi motori. Al parco delle Cascine non occorre portare niente, solo tanta voglia di creare, condividere e connettersi». Altre iniziative organizzate da Bettaknit si terranno in contemporanea a Torino, Milano e ai Castelli Romani. Per info: pagina Fb di Bettaknit