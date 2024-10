Casale, le richieste dei residenti: "Detriti nella condotta di scarico. Serve manutenzione ordinaria"

Sopralluogo del vice sindaco Simone Faggi insieme all’ingegner Criscione di Publiacqua nelle due zone più colpite dagli allagamenti a Casale. "Ringrazio Faggi – dice Silvia Guarducci, residente – però non sarebbe stato necessario scomodare il vice sindaco se la manutenzione ordinaria fosse stata fatta regolarmente. E’ ciò che noi abitanti di Casale diciamo da anni: situazione che i presenti hanno potuto constatare"

. La delegazione, composta anche dal consigliere di maggioranza Gabriele Alberti e dalla consigliera di opposizione, capogruppo di Forza Italia Rita Pieri, è stata accompagnata da alcuni residenti a visionare la condotta di scarico sotto la discesa del ponte di via Borgo di Casale ed "ha appurato la sua quasi completa ostruzione per la massa di detriti all’interno. Una zona che di per sé presenta criticità perché a rischio idrogeologico, non può essere ricordata dall’amministrazione comunale solo per la costruzione del cantiere autostradale o del deposito inerti".

I cittadini hanno chiesto che "siano subito ripulite condotte di scarico e caditoie ed una programmazione della manutenzione ordinaria per le quali Faggi si è reso disponibile ad un rapido avvio". La zona necessita anche "di interventi strutturali definibili solo dopo uno studio tecnico anche delle zone limitrofe, auspicabilmente deliberato a breve, e che dovrà coinvolgere Genio Civile ed altri enti. Ma ciò non può rallentare o bloccare la manutenzione ordinaria".

La consigliera Pieri ha presentato un’interpellanza in attesa della calendarizzazione ed ha ribadito il suo impegno a sensibilizzare il Comune perché il territorio di Casale sia messo in sicurezza con opere di manutenzione ordinaria.