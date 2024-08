Cartoline in vendita per analizzare l’acqua

Due cartoline per far conoscere Migliana e per finanziare un nuovo progetto per la sicurezza di visitatori e paesani: è la nuova idea della pro loco di Migliana, che grazie alla vendita delle cartoline farà analizzare l’acqua di due fontane della frazione. "In tanti ci hanno chiesto anche questa estate se l’acqua delle due fonti, quella di Chiusoli e quella delle Cavallaie, era potabile – spiega il presidente della pro loco, Giulio Pieraccini – quindi abbiamo pensato di farla analizzare. E’ una sicurezza in più per i tanti visitatori che vengono da noi in estate e per i cittadini". La speranza è che i dati siano rassicuranti nei confronti di chi ne usufruisce, con l’intento di estendere il controllo anche ad altre fonti del paese.

"Le cartoline, realizzate da una fotografa che ha una casa a Migliana, sono in vendita negli esercizi commerciali del paese, al prezzo di 50 centesimi ciascuna. Non sappiamo ancora se con le cartoline riusciremo a coprire le spese, probabilmente a settembre faremo qualche altra iniziativa". Ha portato buoni frutti intanto la raccolta fondi per ripristinare la "viottola", l’antico passaggio panoramico che gira intorno alla chiesa, utilizzato nei secoli per impartire la benedizione anche a chi, malato, nelle varie frazioni che compongono il paese, non poteva uscire di casa. Il sentiero, riaperto qualche anno fa sempre dalla pro loco, necessita di manutenzione e di una nuova illuminazione, che saranno realizzate grazie ai 2.800 euro raccolti durante la cena "Migliana sotto le stelle". In autunno, poi, i giovani del nuovo consiglio della pro loco saranno impegnati nell’organizzazione dell’evento più conosciuto di Migliana, la "Sbruciatata", quest’anno in un’edizione speciale per il il 50° anniversario.

Claudia Iozzelli