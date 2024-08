Carta "rifiuto speciale". I sindaci scrivono ad Alia: "Tutelare le imprese"

Carta e cartone dal 1° gennaio 2025 diventeranno “rifiuti speciali“ per le attività artigianali e industriali e non potranno quindi essere raccolte da Alia. Che fare? La situazione in vista dell’introduzione della Taric si complica. E intanto con agosto e meno gente in giro, torna il problema dell’abbandono dei sacchi neri a Carmignano.

I sindaci di Carmignano Edoardo Prestanti, di Quarrata Gabriele Romiti e di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, hanno scritto ad Ato Toscana Centro, alla Regione Toscana e ad Alia sollecitando un intervento: "In concomitanza con la campagna informativa per la Taric - scrivono i sindaci - il gestore sta comunicando alle attività economiche interessate l’impossibilità di provvedere alla raccolta degli imballaggi di carta e cartone prodotti (pena l’applicazione di sanzioni penali) per la quale attualmente è previsto un sistema di raccolta selettivo ulteriore, rispetto a quello della carta e cartone di provenienza domestica. A loro volta le attività stanno rappresentando agli enti una situazione difficilmente sostenibile nel medio periodo, sia perché i soggetti privati preposti alla raccolta dei rifiuti speciali non prospettano soluzioni tecnico-economiche necessarie al fabbisogno, anche per l’esigua quantità dei rifiuti interessati, sia per la ridotta disponibilità di spazi idonei al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. Tale situazione oltre a creare difficoltà gestionali e burocratiche ai produttori, nonchè al gestore del servizio, potrebbe riflettersi in termini di riduzione percentuale della raccolta differenziata, chiediamo un intervento dell’autorità affinchè individui le migliori soluzioni possibili per superare le criticità evidenziate".

Alia fa sapere che la questione è già sul tavolo: "Stiamo facendo una serie di verifiche puntuali sul campo nelle utenze in questione. Esiste già un tavolo di lavoro istituzionale specifico sul tema, che comprende anche Ato Toscana Centro e Regione Toscana, dove stiamo affinando alcune possibili soluzioni tecniche dettagliate. Entro ottobre le presenteremo, insieme ad una proposta complessiva sul tema, nel pieno rispetto delle norme complessive del settore, per migliorare il servizio e risolvere le potenziali criticità fatte emergere da alcune aziende".

Il comparto della raccolta dei rifiuti è sotto i riflettori questo mese perché non ci sono solo i rifiuti speciali ma anche una ventina di sacchi neri, pieni di scarti tessili come quelli abbandonati nella notte fra giovedì e venerdì in via Molinetto d’Elzana, sulla strada per la Fontina. Oggi Alia interverrà per la rimozione e la ripulitura dell’area. L’invito dell’azienda ai cittadini è quello di utilizzare AliaApp per tutte le segnalazioni.

M. Serena Quercioli