Carnevale in Piazza delle Carceri. La festa dei bambini è un successo

Il Carnevale ha riempito di allegria e colori Piazza delle Carceri, con i bambini assoluti protagonisti. È la loro festa, d’altra parte: mascherine, coriandoli, stelle filanti. Tante famiglie si sono ritrovate in centro per l’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse realtà cittadine. Ospite speciale della manifestazione è stata l’Associazione carnevale di Paperino, presente in piazza con diversi stand. Soddisfatto l’assessore al centro storico, Diego Blasi: "Questa è la città e il centro storico che vogliamo. La piazza dei bambini e delle bambine è l’esempio di quello che immaginiamo per far vivere e trasformare i luoghi della città. Decina di famiglie in piazza, il lavoro delle associazioni, il supporto dei commercianti: uniti possiamo fare la differenza"