Carnevale al Pretorio e in biblioteca a Casale. Museo Tessuto: il corto

Carnevale a Palazzo Pretorio: domani alle 16 i bambini dai 7 agli 11 anni potranno giocare e imparare divertendosi, alla ricerca di Arlecchino nelle sale del museo e poi in aula didattica, realizzare la propria maschera di Arlecchino. Costo 5 euro a partecipante: obbligatorie la presenza di un adulto e la prenotazione a [email protected].

Carnevale anche alla biblioteca di Casale: oggi alle 10.30 i bambini dai 3 anni in su potranno assistere ad una divertente lettura e giocare insieme con un laboratorio creativo. Ingresso libero.

Sempre oggi per i più piccoli appuntamento al Museo del Tessuto con Cinema di stoffe, in collaborazione con CineFilante. Sarà proiettato in due turni alle 16 e alle 17.30 Marmalade, un cortometraggio di Radostina Neykova: è un’animazione innovativa bidimensionale, realizzata tramite ricamo a mano attraverso quadri di stoffa che, utilizzando l’analogia del volo, stimolano i bambini a puntare più in alto. Dopo la visione, collegamento con l’artista Neykova che mostrerà i ricami del cortometraggio e spiegherà il suo lavoro. Seguirà un laboratorio creativo. Età consigliata 4-6 anni; costo 5 euro a partecipante; obbligatorie la presenza di un adulto e la prenotazione sul sito o sui canali social del museo.