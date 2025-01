Carmignano, nuova sfida per il turismo

Sviluppo sostenibile, sicurezza idrualica, tanto verde pubblico, parcheggi, il turismo come risorsa con la candidatura nei Borghi più belli d’Italia, i 50 della Doc vinicola: è il 2025 di Carmignano nei progetti del sindaco Edoardo Prestanti, nel penultimo anno di mandato. "Il 2025 sarà l’anno della maturità turistica, in cui lavoreremo per concretizzare il riconoscimento all’interno dei Borghi più Belli d’Italia, l’adesione ai comuni bandiera arancione del Touring Club, e l’istituzione di un contributo di soggiorno con il quale finanziare lo sviluppo turistico di Carmignano. Nel 2025 festeggeremo i 50 anni della Doc vinicola come rilancio del nostro territorio come città del vino e proseguiremo l’impegno nella promozione del turismo lento", ha detto.

