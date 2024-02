"CARMIGNANO: Mini-corso sull'intelligenza artificiale per ragazzi dai 11 ai 14 anni"

Immaginare il futuro con l’intelligenza artificiale. E’ un mini-corso rivolto a ragazzi tra gli 11 e 14 anni e organizzato in collaborazione con il Pin di Prato e la società di cyber-security Nis Group di Prato e dedicato all’argomento del momento nel quale i ragazzi saranno accompagnati in sessioni di co-creazione per conoscere i nuovi linguaggi digitali. Il corso si svolgerà allo Spazio Giovani a Comeana nei sabati 3 e 17 febbraio (dalle 10.30 alle 12.30).

Il corso è gratuito e i posti sono 15, con priorità per i residenti. Prenotazione obbligatoria tramite mail a [email protected] oppure biblioteca 055.8705520 o allo Spazio giovani 055.8716213. Cosa è un corso dedicato all’intelligenza artificiale? "E’ un tema caldo di questo periodo – spiega l’ingegner Luca Francioso, presidente della Nis Group – e lo abbiamo pensato per i giovani, attraverso una comunicazione diretta, arricchita da giochi e fumetti. L’intelligenza artificiale può essere un supporto nella didattica, utilizzabile anche per la risoluzione di problemi, partendo dal fatto che bisogna muoversi in sicurezza nella rete. In un contesto di gioco abbiamo lanciato il primo approccio all’intelligenza artificiale e nei prossimi incontri entreremo nei dettagli più operativi. La formazione deve partire dai più piccoli: sono gli attuali utilizzatori delle nuove tecnologie, dei nuovi strumenti di comunicazione ed elaborazione delle informazioni. Per questo, amiamo parlare con loro e proporre a loro percorsi educativi e di formazione su temi di nuove tecnologie. Lo facciamo con metodi innovativi e semplici sviluppando per loro un approccio totalmente dedicato. Ci rivolgiamo ad istituti di formazione privati e pubblici, inserendoci nel percorso didattico delle scuole".

M.S.Q.