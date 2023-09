Doposcuola in attesa del tempo pieno, a Carmignano, a cura dell’associazione Saperi, dal 15 al 22 settembre. Il servizio per bambini di 3-6 anni e da 6-14 anni, si svolgerà in viale Parenti nella nuova sede della Misericordia. Il costo è 98 euro per 6 giorni (25 euro giornaliero) con pranzo, attività didattiche e assistenza nei compiti e gioco, fino alle 17. Iscrizioni: 388.8966344.