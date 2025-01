Carmignano ‘Città che legge’. Boom di iscritti in biblioteca

CARMIGNANO

Carmignano "Città che legge". Il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con Anci, ha attribuito per il triennio 2024-2026 questo riconoscimento al Comune impegnato in politiche di lungo periodo a favore della lettura. "E’ motivo di grande soddisfazione – commenta l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni – vedersi attribuito questo titolo. Sono premiati i nostri sforzi di promozione della lettura, le iniziative della nostra biblioteca comunale "Aldo Palazzeschi". Del resto i numeri resi noti di recente sulla sua attività, lo dimostrano in modo evidente". Questo titolo consentirà al Comune di partecipare al bando "Città che legge", che offre finanziamenti per progetti culturali di promozione della lettura e di diffusione del libro. Su una popolazione residente che supera abbondantemente le 14 mila persone sono circa 6.000 gli iscritti alla biblioteca comunale, di cui oltre 300 nuovi, con un incremento considerevole anche degli utenti attivi, più 6,5%, e dei prestiti che nel 2024 sono stati 25.662, cresciuti del 12,9% sul precedente anno.