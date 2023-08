Domani sera alle 21, al museo archeologico di Artimino, ci sarà la "Notte di San Lorenzo in compagnia degli Etruschi" che prevede un’attività per bambini dai 5 ai 12 anni, con una visita guidata al museo dedicata alla scoperta della religione etrusca e dei suoi rituali. Al termine, i bambini prenderanno parte ad un laboratorio con l’argilla per creare una copia del famoso "Fegato di Piacenza".