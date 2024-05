Cardato Riciclato Pratese. Anche gli attori in campo

Il progetto che sta proiettando il Cardato Riciclato Pratese verso il marchio, che si spera presto sarà rilasciato sia dall’Italia che dall’Europa, suscita fascino e richiamo tra quanti sono nati e cresciuti tra il battito dei telai e i colori dei tessuti dai nomi geniali coniati dai pratesi.

Un’iniziativa neonata, ma che sta già riscontrando successo e oltre cento adesioni dal distretto ed oltre i suoi confini. Un sogno che intende diventare realtà grazie all’impegno di tanti imprenditori, in primis tra i promotori Alessandro Sanesi, ma grazie anche all’attenzione emersa intorno all’iniziativa da parte di tanti pratesi illustri. Ognuno, con la propria professionalità vuole apportare il proprio contributo perché il Cardato Riciclato Pratese possa raggiungere l’ambita meta. Così oltre al logo e il brand, l’associazione ha aperto un portale attraverso il quale le aziende della filiera del rigenero e del riciclo possono aderire. Qui si trova un bel video che oltre all’attuale versione in italiano, con la voce fuori campo dell’attrice Valentina Banci che ricostruisce tutto il percorso della filiera con un racconto storico ed emozionale, presto sarà fruibile anche in inglese. Una versione internazionale che è stata possibile grazie alla disponibilità di un altro artista pratese doc: l’attore Luca Calvani. Proprio in questi giorni sta registrando in studio la versione inglese del video.

"Sono molto orgoglioso di partecipare a questo progetto che celebra il Cardato Riciclato Pratese – afferma Calvani – . In qualità di perito tessile diplomato e pratese di nascita, sono entusiasta di questa iniziativa che mira a registrare come marchio l’eccellenza di un’industria che non solo è leader per qualità, ma anche per sostenibilità".

Per l’attore "è un onore prestare la voce in inglese per promuovere questa realtà ed affiancarmi ad un’artista del calibro di Valentina Banci. Questo progetto rappresenta una magnifica occasione per far conoscere al mondo l’eccellenza del nostro territorio".

Intanto c’è da segnare anche una data nel percorso verso il marchio: il gruppo Cardato Riciclato Pratese dà appuntamento per il 20 giugno al Beste Hub per un lancio in grande stile del progetto. Dalle 19.30 in poi ci saranno tanti momenti da non perdere, come l’estratto dello spettacolo "La genesi del rigenero" dell’artigiano teatrante Beppe Allocca, "Stracci" di Tommaso Santi con lettura a cura di Valentina Banci e Andrea Bacci. La presentazione del portale del Cardato Riciclato Pratese sarà a cura di Primo Brachi & Bencini informatica. E la serata sarà l’occasione per il lancio del video con la versione inglese letta da Calvani.

Sara Bessi