Carabinieri forestali, il comando si potenzia. Assegnate due giovani militari alla stazione pratese

L’estate ha portato il potenziamento della stazione dei carabinieri forestali. Nelle settimane scorse, dopo circa dieci anni, sono stati assegnati due nuovi carabinieri a rafforzare il comando di via Galcianese. Si tratta di due carabiniere, la veneta Elisa di 20 anni e la pugliese Martina di 25 anni. Il numero delle forze in campo sale a cinque, due carabinieri e due carabiniere oltre al comandante. Le carabiniere tra un paio di mesi andranno a Cittàducale alla Scuola Forestale Carabinieri per il corso di specializzazione ambientale, agroalimentare e forestale. Una volta ultimato il loro percorso di studi, torneranno a Prato dove sono state assegnate.