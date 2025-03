Capodanno dell’Annunciazione. Un’ostensione straordinaria. E 1700 figuranti in arrivo

Tre giorni di festa che porteranno a Prato circa 1700 figuranti in costumi medievali e rinascimentali provenienti da tutta la Toscana, con un’ostensione straordinaria della Sacra Cintola, alle 18 di sabato 22 marzo. E’ l’edizione 2025 del Capodanno dell’Annunciazione, che quest’anno si terrà proprio a Prato fra il 21 ed il 23 marzo. Il programma è stato presentato ieri in Comune dalla sindaca Ilaria Bugetti, dal vescovo Giovanni Nerbini e dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo (foto). La rassegna per commemorare il tradizionale Capodanno toscano (che fino al 1749 cadeva il 25 marzo) si aprirà venerdì 21 marzo alle 17 con il corteo del corpo dei Valletti comunali da piazza del Comune a piazza Duomo, dove Bugetti consegnerà le chiavi della teca della Sacra Cintola. Alle 18 palazzo comunale ospiterà il convegno "Dalla storia alle tradizioni, il Capodanno dell’Annunciazione tra arte e cultura, dialogo a 4 voci"; alle 21.15 nella chiesa di San Domenico il concerto "Musica del Rinascimento toscano, dalle laude spirituali alla musica di nova inventione" con l’Ensemble Tuscae Voces e La Pifarescha.

Il programma di sabato 22 si aprirà alle 10.30 in Comune con l’assemblea annuale della Rievocazione storica toscana; alle 15 partirà il corteo del Capodanno dell’Annunciazione: i circa 70 gruppi storici provenienti da ogni parte della regione sfileranno da piazza del Comune a piazza Duomo. Dopo l’ostensione delle 18, alle 19 il governatore Eugenio Giani presenterà in palazzo comunale il volume "Pietro Leopoldo, il Granduca delle Riforme", e alle 21 la chiesa di San Fabiano ospiterà lo spettacolo teatrale "La Passione di Charles Péguy" di Massimo Luconi. Infine, domenica 23 marzo sarà possibile visitare al prezzo simbolico di un euro il Museo dell’Opera del Duomo (dalle 13 alle 17) il Museo di Palazzo Pretorio (dalle 10.30 alle 18.30) e il Museo del Tessuto (dalle 15 alle 19). A partire dalle 13 (e fino alle 19) gli appassionati di filatelia avranno inoltre la possibilità di ottenere sotto le logge di Palazzo comunale l’annullo filatelico dedicato all’evento, con l’esibizione dei gruppi storici della Toscana prevista per le 15, a salutare i presenti.

Giovanni Fiorentino