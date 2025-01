Capodanno cinese, tra fotografie e laboratori

Dopo il suono della campana di buon augurio, primo weekend dei festeggiamenti del Capodanno cinese. Oggi alle 18.45 al Cassero sarà inaugurata la mostra di fotografia "Shaoxi: at ease! riposo: la Cina dal 1981-1984", con 76 scatti in bianco e nero di Andrea Cavazzuti, uno dei più importati fotoreporter e documentaristi italiani, allievo del grande fotografo Luigi Ghirri, con un esperienza di 40 anni in Cina, che sarà a Prato per l’occasione. La mostra racconta la fine del periodo di isolamento e l’apertura al mondo a seguito delle politiche di Deng Xiao Ping, con le testimonianze raccolta all’epoca da Cavazzuti, in Cina per la prima volta nel 1981. Sarà visitabile a ingresso libero fino al 9 febbraio tutti i giorni dalle 14 alle 17, il prossimo weekend dalle 10 alle 17.

Domani per il Capodanno cinese sono previste due iniziative per famiglie e bambini. Alle 15.30 ci sarà una visita guidata gratuita alla mostra al Cassero, preceduta da una visita al Castello: un dialogo tra culture immerso nella cornice storica della città. Partenza dal Castello, prenotazione obbligatoria a [email protected]. Dalle 14 alle 19 al Punto Luce di via Mameli 1 ci saranno attività ricreative per bambini e adolescenti per conoscere meglio la cultura cinese: laboratorio con materiali di riciclo per la costruzione di lanterne cinesi, preparazione dei ravioli, giochi in palestra organizzati e gestiti dal Comitato permanente dei giovani del Macrolotto Zero, lezioni di grafica con immagini tipiche del capodanno cinese. Attività a cura della Cooperativa Di Vittorio, con Home for Children and Elderly Italia Prato. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 366 6598158.