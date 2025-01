Capitolo Due, stasera l’atteso debutto

Da ricordare al Fabbricone il debutto questa sera della nuova produzione del Metastasio: Capitolo Due, diretto da Massimiliano Civica da un testo di Neil Simon tradotto e adattato dallo stesso Civica, interpretato da Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Aldo Ottobrino, Francesco Rotelli. Simon è autore di commedie che hanno fatto ridere milioni di spettatori, come La strana coppia e A piedi nudi nel parco ed è lo scrittore di maggior successo nella storia di Broadway. In Capitolo Due, scritto dopo la morte di sua moglie, per la prima volta "mette in commedia" una sua dolorosa esperienza personale. La storia è quella di George, uno scrittore di gialli "che potete trovare in qualsiasi supermercato" come scrive l’autore, che non riesce a superare il dolore per la perdita della moglie, e di Jennie, un’attrice teatrale che fa i conti con il fallimento del suo matrimonio con un giocatore di football "che non riusciva a tenere un pallone in mano". Capitolo Due è un piccolo gioiello, illuminato da battute sferzanti, allegro e malinconico insieme. Recite come sempre alle 20.45 nei feriali, alle 19.30 sabato e alle 16.30 domenica. Oggi alle 19 nel foyer del Fabbricone un approfondimento del ciclo Sorsi di Teatro a cura di Luisa Bosi e domani sera sulla scena dopo lo spettacolo un incontro del ciclo Punti Focali tenuto da Lorenzo Donati e i ragazzi del corso Nebulosa. Biglietti da 15 a 20 euro