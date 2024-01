"Capi pesanti a prezzi più bassi"

I negozi che si preparano ai saldi, in attesa dell’arrivo del freddo autentico, contano su questo periodo per uno sprint rispetto ai capi più pesanti. "Aspettiamo questo momento con ottimismo – dice Dina Logi, del negozio Acqua e Limone – perché può dare un’ulteriore spinta agli acquisti, dopo il Natale. In particolare, ci aspettiamo di vendere i capi più pesanti, quelli rimasti in stand by a causa delle temperature non ancora tipicamente invernali. I saldi saranno sicuramente un’ottima occasione per creare affluenza in città". Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandra Coppini, del negozio omonimo: "Chi verrà per i saldi troverà un ampio assortimento, perché la stagione invernale dal punto di vista climatico non è ancora partita davvero. Sarà quindi l’occasione per acquistare articoli di livello importante a prezzo più contenuto. Noi partiremo con un 20-30% di sconto". "Le aspettative sono interessanti – spiega Sergio Scarpelli, del negozio di calzature che porta il suo cognome – anche alla luce del fatto che l’alluvione ha stoppato una serie di acquisti che ora possono ripartire. Oltre a questo, il clima che deve ancora diventare invernale favorisce l’assortimento di prodotti che adesso possono essere presi a sconto. Noi partiremo con un 30% di media".