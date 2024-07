Caos commissioni. FdI, trattative nella notte. Ma alla fine serve un cambio in corsa

È durata fino a tarda notte la discussione all’interno del centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia, per la composizione delle commissioni comunali. Che fosse un argomento scottante si era capito già mercoledì quando in Comune erano attesi i nomi dei consiglieri arrivati solo a mezzanotte e di nuovo cambiati oggi con un emendamento al fotofinish durante il consiglio.

Il primo scoglio è stato superato con il nome di Gianni Cenni che ricoprirà il ruolo di presidente della 6 su controllo e garanzia. Formalmente il presidente viene eletto durante il consiglio comunale, ma la quadra sul nome arriva da accordi precedenti. Ben più complicata è stata la partita giocata in casa di Fratelli d’Italia: a tenere testa la richiesta di Claudio Belgiorno di essere inserito in commissione 4 che si occupa di Urbanistica forte del successo elettorale con 1800 preferenze. Richiesta verso la quale il partito ha fatto muro anche alla luce della recente polemica sollevata attorno a Belgiorno sui rimborsi da consigliere. Alla fine l’accordo è arrivato solo ieri con lo scambio tra i consiglieri Belgiorno e Cioni nelle commissioni 1 e 5.

Ecco tutti i nomi: Commissione 1 (Affari generali, sport, pari opportunità, personale). Pd: Gianluca Coppini, Martina Cacciato, Paola Tassi, Stefano Nesi. Lista Questa è Prato: Enrico Romei. Lista Gianni Cenni Sindaco: Rossella Risaliti. Lega: Claudiu Stanasel. Fratelli d’Italia: Cosimo Zecchi, Eleonora Cioni. Commissione 2 (Sviluppo economico, turismo, centro storico). Pd: Monia Faltoni, Aksel Fazio, Matilde Maria Rosati, Edoardo Carli. Lista La forza del Noi: Sandra Mugnaioni. Lista Gianni Cenni Sindaco: Leonardo Soldi. Lega: Claudiu Stanasel. FdI: Tommaso Cocci, Cosimo Zecchi. Commissione 3 (Sicurezza urbana, lavori pubblici, mobilità). Pd: Gabriele Alberti, Gianluca Coppini, Paola Tassi, Derio Bacci. Martina Guerrini. Lista Gianni Cenni Sindaco: Lorenzo Frasconi, Rossella Risaliti. Fratelli d’Italia: Claudio Belgiorno, Rocco Rizzo. Commissione 4 (Urbanistica, ambiente, transizione ecologica). Pd: Gabriele Alberti, Monia Faltoni, Stefano Nesi, Aksel Fazio. 5 Stelle: Carmine Maioriello. Lista Gianni Cenni: Lorenzo Frasconi, Leonardo Soldi, Gianni Cenni, Eleonora Cioni. Commissione 5 (Politiche sociali, istruzione, cultura). Pd: Martina Guerrini, Matile Maria Rosati, Martina Cacciato, Edoardo Carli, Francesca Faggi. Lista Gianni Cenni Sindaco: Fabio Piccioli. FI: Rita Pieri. Fratelli d’Italia: Rizzo e Belgiorno. Commissione 6 (Controllo e garanzia). Pd: Simone Mangani, Francesco Bellandi. Lista La Forza del Noi: Sandra Mugnaioni, Rosanna Sciumbata. Sinistra Unita Prato con Bugetti: Lorenzo Chiani. 5 Stelle: Maioriello. Lista Gianni Cenni: Fabio Piccioli, Gianni Cenni. FI: Rita Pieri. FdI: Tommaso Cocci.

Silvia Bini