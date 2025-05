Cantine aperte 2025: vino e turismo. Le degustazioni e i tour in cantina

Una domenica fra degustazioni di vino e prodotti tipici toscani. Torna il 25 maggio "Cantine Aperte", la manifestazione promossa dal Movimento per il Turismo del Vino e in tutta la Toscana saranno ben 42 le cantine da visitare. Tre sono tre le aziende vinicole di Carmignano che apriranno le porte ad appassionati di vino ma anche di turismo enogastronomico, di arte e storia. Il podere Il Sassolo in via Citerna 5, propone agli ospiti un pranzo o una merenda a base di taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Il costo è fra i 10 e 15 euro a persona, più le bevute.

C’è la possibilità di visitare il podere e la cantina. La prenotazione non è obbligatoria, per maggiori informazioni: [email protected]. Alla tenuta di Capezzana, in via Capezzana 43, domenica 25 sarà una giornata sul tema "La novità incontra la tradizione", fra nuove etichette e grandi classici. Capezzana unisce in questa occasione 3 nuove etichette a 3 dei suoi grandi classici: un calice di Monna Rosa igt 2024 + 1 calice di Villa di Capezzana docg 2020 al costo di 10 euro con tour delle cantine incluso; un calice di Monna Bianco igt 2024 + 1 calice di Trefiano Riserva docg 2020 a 12 euro con tour delle cantine incluso; 1 calice di Chardonnay igt 2024 + 1 calice di Ghiaie della Furba igt 2021 al costo di 15 euro con tour delle cantine incluso. Per chi vuole solo visitare le cantine il costo è 5 euro, poi sconto del 10% su tutti i vini e merenda disponibile al Wine Shop la Vinsantaia dalle 16 alle 19.30. I tour partono ogni 20 minuti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Visitando la vinsantaia si scoprirà la cantina storica dove riposano annate centenarie e quest’anno l’etichetta più antica celebra i 100 anni. Prenotazione non obbligatoria. Per maggiori informazioni: 3311757918 – [email protected].

A Bacchereto nella tenuta di Rossella Bencini Tesi, una delle aziende sempre presenti a "Cantine Aperte", ci saranno visite guidate e degustazione dei vini a 20 euro per persona. Anche qui si potrà scoprire la tenuta, dalle vigne alla cantina. Per prenotazioni 333.4173501 tramite WhatsApp. Molte altre cantine di Carmignano anche se non aderiscono alla manifestazione, hanno già aperto la stagione delle visite guidate con degustazioni perciò nelle domeniche di primavera una gita alla ricerca del buon cibo all’aria aperta abbinato ai calici di vino, sul Montalbano è consigliata.

M. Serena Quercioli