Cantiere paralizza Poggio a Caiano Piovono proteste, da oggi si cambia E Puggelli attacca la Provincia

Il primo giorno di nuove asfaltature a Poggio a Caiano è partito col piede sbagliato, facendo infuriare tutti. I cittadini ovviamente, intrappolati proprio all’ora di punta della mattina con bambini e ragazzi da portare a scuola. Il sindaco Francesco Puggelli, che ha attaccato la Provincia incolpandola per la cattiva organizzazione. L’opposizione, con la consigliera della Lega Diletta Bresci che ha messo nel mirino lo stesso Puggelli ("Un sindaco non può dire che non ne sapeva nulla"). Insomma, un gran caos sulla strada e fuori. E da oggi (per fortuna) si cambia, sperando che le modifiche riducano l’impatto dei lavori sul traffico. Ieri infatti praticamente tutto il paese si è bloccato intorno alle 8 per il cantiere sulla Sp 11 Traversa di Carmignano, alla rotonda di via Soffici, il punto nevralgico per andare a Firenze o a Prato e per portare i figli alla scuola elementare di via Soffici o alle medie in via don Milani.

Le code sono iniziate al Poggetto per proseguire su via Matteotti, via Europa, via San Francesco: impossibile uscire da Poggio dalle 8 alle 9. "Quello è che accaduto è inaccettabile – ha scritto Puggelli – Anche io sono uscito di casa alle 8 e ci ho messo un’ora a fare le poche centinaia di metri che ci separano dalla scuola, lasciando le bambine al nido in grande ritardo. Con l’assessore Bertini e il comandante della Municipale ci siamo attaccati al telefono con la ditta e con i tecnici della Provincia responsabili dei lavori. Qualcosa non ha funzionato, abbiamo chiesto che siano immediatamente adottati accorgimenti al cantiere e alla segnaletica. Sono il sindaco e quindi tocca a me chiedere scusa per i disagi, anche quando, come in questo caso, i lavori sono fatti da un altro ente".

L’opposizione però ha attaccato proprio Pueggelli: "Si è davvero oltrepassato il limite – ha detto Diletta Bresci, capogruppo Lega – non solo per il traffico infernale che i cittadini hanno dovuto affrontare di prima mattina in un giorno feriale, ma anche perché è allucinante che un sindaco si trinceri dietro al fatto di non sapere nulla dei lavori".

Dal canto suo Calamai non ha voluto rispondere direttamente a Puggelli, anche se chiaramente non ha gradito il post del sindaco, e ieri si è mosso per evitare altre giornate di caos, visto che i lavori da programma dovrebbero durare 10 giorni. Calamai ha fatto un sopralluogo a Poggio.

"Si tratta di lavori importantissimi – ha spiegato – Siamo consapevoli dei disagi che possono creare. Insieme alla ditta, ai nostri tecnici e al Comune sono stati individuati accorgimenti per ridurre l’impatto sulla circolazione in modo sostanziale". In pratica, oggi sarà possibile entrare direttamente in via Soffici e dirigersi verso Comeana dalla rotonda stessa. Domani, invece, è stato posticipato l’inizio dei lavori di alcune ore.

Maria Serena Quercioli